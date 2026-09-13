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Теннисистка Рыбакина заработала рекордные $5,5 млн за победу на US Open

Теннисистка Рыбакина заработала рекордные $5,5 млн за победу на US Open

Уроженка Москвы Елена Рыбакина после победы на Открытом чемпионате США 2026 года заработала рекордные призовые в истории тенниса — 5,5 миллионов долларов (более 463 миллионов рублей).

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