Русская весна
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Русская весна

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  • Александр Ляшенко
    Eduardа, ты засранец, ещё и сомневаешься!Они герои!«Бросок через тру...
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За сутки площадь украинского плацдарма на Курском фронте уменьшилась почти на 50 км² (ВИДЕО)

За сутки площадь украинского плацдарма на Курском фронте уменьшилась почти на 50 км² (ВИДЕО)

За сутки площадь украинского плацдарма на Курском фронте уменьшилась почти на 50 км² Украинские аналитики DeepState приуменьшают наши успехи, признавая уменьшение за сутки площади украинского плацдарма — на 40 квадратных километров и теперь она якобы 288,8 кв.

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