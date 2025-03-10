За сутки площадь украинского плацдарма на Курском фронте уменьшилась почти на 50 км² Украинские аналитики DeepState приуменьшают наши успехи, признавая уменьшение за сутки площади украинского плацдарма — на 40 квадратных километров и теперь она якобы 288,8 кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии