Китай в целом сформировал промышленную систему для интеллектуально подключенных автомобилей -- министр промышленности и информатизации

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Китай в целом сформировал комплексную промышленную систему в секторе интеллектуально подключенных автомобилей, которая охватывает такую продукцию и технологии, как базовые микросхемы, датчики, вычислительные платформы и управление ходовой частью.