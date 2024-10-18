Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай в целом сформировал промышленную систему для интеллектуально подключенных автомобилей -- министр промышленности и информатизации

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Китай в целом сформировал комплексную промышленную систему в секторе интеллектуально подключенных автомобилей, которая охватывает такую продукцию и технологии, как базовые микросхемы, датчики, вычислительные платформы и управление ходовой частью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх