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В ходе тренировки военные топографы ВВО подготовили пространственные модели и изготовили 3D макеты заданной местности

В ходе тренировки военные топографы ВВО подготовили пространственные модели и изготовили 3D макеты заданной местности

Практические работы проводятся с использованием современной специальной техники, в частности, подвижных навигационных геодезических комплексов базе КАМАЗ - 4350.

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