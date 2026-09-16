Турция передала в МУС документы по атаке на её судно в Чёрном море

Портал HaberDenizde, специализирующийся на новостях судоходства, сообщил, что обращение в связи с атакой беспилотников на турецкое грузовое судно Reyhan Sar в Чёрном море, в результате которой погиб турецкий моряк, передано в Международный уголовный суд в Гааге .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Экс-губернатор Ку...
- ЛБ Студентка выиграл...
- Е Женщина выиграла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым