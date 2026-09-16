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Турция передала в МУС документы по атаке на её судно в Чёрном море

Турция передала в МУС документы по атаке на её судно в Чёрном море

Портал HaberDenizde, специализирующийся на новостях судоходства, сообщил, что обращение в связи с атакой беспилотников на турецкое грузовое судно Reyhan Sar в Чёрном море, в результате которой погиб турецкий моряк, передано в Международный уголовный суд в Гааге .

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