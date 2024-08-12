Екатеринбуржцы могут наблюдать звездопад Персеиды. Метеорный поток проходит с 17 июля по 24 августа.
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Екатеринбуржцы могут наблюдать звездопад Персеиды. Метеорный поток проходит с 17 июля по 24 августа.
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