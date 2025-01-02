Один вклад или два: аналитик ответил, есть ли разница в прибыли и рисках

Утверждать, что у открытия одного вклада против нескольких есть плюсы, сложно — исключением может быть ситуация, когда банк готов за более высокий объем средств на депозите предложить лучшие условия в виде повышенной ставки, рассказал главный аналитик Банки.
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