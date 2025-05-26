ЛДПР удвоила награду за поимку убийц пенсионера в Курской области

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил, что обещанное ранее вознаграждение в 5 миллионов рублей за поимку украинских боевиков, причастных к издевательствам и убийству пенсионера в Курской области, остается в силе.
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