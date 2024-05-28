Советника губернатора Орловской области заключили под стражу по обвинению в мошенничестве

Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, которого обвиняют в мошенническом хищении денежных средств, заключили под стражу сроком на один месяц – такое решение в понедельник, 27 мая, вынес Советский районный суд в Орле.
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