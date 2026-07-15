Центробанк повысил курс доллара до 77,95 руб. на 16 июля 2026 года

Банк России установил новые курсы валют на 16 июля 2026 года: доллар вырос на 46,56 копейки до 77,9568 рубля, евро поднялся на 38,38 копейки до 88,9097 рубля, а курс юаня увеличился на 13,61 копейки, достигнув 11,5136 рубля.