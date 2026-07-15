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Царьград

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Центробанк повысил курс доллара до 77,95 руб. на 16 июля 2026 года

Центробанк повысил курс доллара до 77,95 руб. на 16 июля 2026 года

Банк России установил новые курсы валют на 16 июля 2026 года: доллар вырос на 46,56 копейки до 77,9568 рубля, евро поднялся на 38,38 копейки до 88,9097 рубля, а курс юаня увеличился на 13,61 копейки, достигнув 11,5136 рубля.

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