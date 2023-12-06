К Моргенштерну* подали иск за отсутствие маркировки статуса иноагента в постах

Сергей Карпухин/ТАСС К рэперу Алишеру Моргенштерну* подали административный иск за отсутствие маркировки статуса иноагента в его постах в соцсетях, следует из карточки по делу, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
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