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Никулин сообщил о последствиях применения Россией тактического ядерного оружия на Украине

Никулин сообщил о последствиях применения Россией тактического ядерного оружия на Украине

В случае попыток захвата административных субъектов страны и угрозе территориальной целостности Российской Федерации ядерная доктрина дает руководству государства право использовать тактическое ядерное оружие, сообщает "Комсомольская правда".

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