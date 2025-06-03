В Ростове-на-Дону на строительном объекте прошел рейд по выявлению не вставших на воинский учет бывших мигрантов  

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ростовскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и работниками военного комиссариата проведено очередное проверочное мероприятие по выявлению не вставших на воинский учет натурализованных граждан, а также о соблюдении иностранными гражданами миграционного и административного законодательства, сообщили в военном следственном управлении СК России по Южному военному округу.
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