В Ростове-на-Дону на строительном объекте прошел рейд по выявлению не вставших на воинский учет бывших мигрантов  

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ростовскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и работниками военного комиссариата проведено очередное проверочное мероприятие по выявлению не вставших на воинский учет натурализованных граждан, а также о соблюдении иностранными гражданами миграционного и административного законодательства, сообщили в военном следственном управлении СК России по Южному военному округу.