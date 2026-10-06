Cuba now allows people to import commercial goods

New Cuban customs rules will allow people who bring clothing, food, medicine and other goods that exceed limits to clear them as commercial imports.
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