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Революция или очередной эксперимент, о котором быстро забудут? Первый в мире «смартфон-робот» Honor Robot Phone, интерфейс камеры и его упаковку показали на живых фото

Революция или очередной эксперимент, о котором быстро забудут? Первый в мире «смартфон-робот» Honor Robot Phone, интерфейс камеры и его упаковку показали на живых фото

Honor Robot Phone получит выдвижную роботизированную камеру с подвесом, способную самостоятельно следить за объектомКомпания Honor готовится выпустить необычную новинку — Honor Robot Phone, который производитель называет первым в мире «смартфоном-роботом».

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