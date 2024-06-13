Кузов без ржавчины и очень надежный движок — недооцененный седан за 1,5 млн

Новая Гранта или подержанный седан бизнес-класса? Иномарки «второй свежести» для многих сомнительная (и резонно), но эксперт «За рулем» Александр Виноградов в своем новом материале перечисляет четыре бизнес-седана за полтора миллиона рублей, которые называет отличными.
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