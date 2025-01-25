188 000 км с бюджетным седаном: отчет по неисправностям

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.Предыдущий материал про наш при пробеге 156 тысяч км заканчивался оптимистично: «в ближайшее время рассчитываем тратиться только на ТО».
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