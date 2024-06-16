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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Дэвис: «Леброн Джеймс в Топ-1000 в Madden сейчас. Недавно выиграл у 164-го в рейтинге»

«Видеоигры очень сильно выросли в популярности со времен коронавируса. Всем было нечего делать. Забавно, что Леброн как раз прекратил играть примерно в то время.

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