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Чемпионат Франции. «Париж» – «Ле-Ман», «Виллербан» сыграет с «Сен-Кантеном»

«Париж» примет «Ле-Ман», «Виллербан» сыграет с «Сен-Кантеном» Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Гравлин-Дюнкерк – Ле-Портель Дата проведения 6 апреля, 17.

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