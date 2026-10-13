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Силуанов спрогнозировал пополнение фонда национального благосостояния на 1 трлн

Силуанов спрогнозировал пополнение фонда национального благосостояния на 1 трлн

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Фонд национального благосостояния (ФНБ) России может пополниться примерно на 1 трлн рублей по итогам 2026 года.

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