❗️Мэр Донецка сообщил, что в Ленинском районе в результате ночной атаки БПЛА повреждено остекление и фасад торговой точки общественного питания.
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❗️Мэр Донецка сообщил, что в Ленинском районе в результате ночной атаки БПЛА повреждено остекление и фасад торговой точки общественного питания.
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