Мосгосстройнадзор провел более 1 тыс. проверок на объектах реновации в 2024 году

За 2024 год специалисты Мосгосстройнадзора провели 1150 проверок строящихся домов по программе реновации и выполнили почти четыре тысячи исследований, испытаний и экспертиз конструкций и примененных материалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии