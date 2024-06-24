Дугин после Севастополя: "Хватит обманывать, нет мирной жизни во время войны!"

Natalija Osminina

Какой "отчаянной труднейшей войны"? Все просто как Божий день. Ударили Атакамс по пляжу - бить по Банковой. По центру Киева. Не помогает ночью с предупреждением - бить днем без предупреждения. Уничтожать все американские БПЛА над Черным морем. Бить по военным объектам в Европе. Раз россияне должны почувствовать вкус войны - её должны почувствовать и противники. Не истреблением их танков, а вкусом войны для рядовых жителей. И США не ответят. Нет такой опции в будущем. И давно надо твердо очертить свою позицию- для всего здорового мира американские и европейские элиты- это сатанисты, которые должны быть уничтожены в зародыше. Раз, ради своего бабла и гегемонизма они уничтожают множество людей на планете, им нет на ней места.