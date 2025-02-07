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Спецпосланник Келлог сравнил политику Байдена по Украине с наклейкой на бампер

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью газете New York Post подверг критике политику экс-главы Белого дома Джо Байдена в отношении конфликта на Украине .

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Комментарии
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Eduard
Собственно это дело Украины и России!
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