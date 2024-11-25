Глава военного комитета НАТО заявил о возможных высокоточных ударах по России

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября, ФедералПресс. В Североатлантическом альянсе активно обсуждается возможность применения превентивных высокоточных ударов по российским объектам в случае гипотетического конфликта между странами НАТО и Россией.
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