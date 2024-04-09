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Генподрядчик Комаров: дырочку в дамбе в Орске могли проделать грызуны

Генподрядчик Комаров: дырочку в дамбе в Орске могли проделать грызуны

Грызуны могли «проточить» дамбу, что привело прорву воды в Орске. Об этом заявил директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства дамбы на реке Урал, Сергей Комаров, сообщил Первый канал.

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