Как с возрастом менялись 20 актеров, которые в свое время разбили не одно женское сердце

Многие актеры посвящают профессии всю жизнь и не перестают сниматься даже на заслуженной пенсии. А зрители этому только рады, ведь у них есть возможность лицезреть любимых артистов в самом разном возрасте.
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