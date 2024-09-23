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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 октября

Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 октября

Речь о тех, кому исполнилось 80 и более лет Повышение пенсий с 1 октября коснется граждан, которым исполнилось 80 лет, и это является значимой мерой социальной поддержки, рассказала в интервью РИАМО директор института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.

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