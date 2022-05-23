Грушинский фестиваль пройдет в традиционном формате в 2022 году в Самарской области

Мероприятие пройдет с 30 июня по 3 июля 2022 года на Мастрюковских озерах. Фестивальная поляна встретит гостей не только яркими концертными площадками, но и новыми песенными и образовательными проектами, мастер-классами и спортивными соревнованиями.