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Соратник бывшего президента Молдавии - Батрынча: То, что происходит - двухкопеечное шоу

Соратник бывшего президента Молдавии - Батрынча: То, что происходит - двухкопеечное шоу

Сегодня в Кишиневе пришли с обысками к экс-президенту и главному оппозиционеру власти Игорю Додону. Уголовное дело против него возбудили 18 мая, поводом стало снятое в 2019 году видео с черным кульком, о содержимом которого до сих пор ходят легенды.

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