Соратник бывшего президента Молдавии - Батрынча: То, что происходит - двухкопеечное шоу

Сегодня в Кишиневе пришли с обысками к экс-президенту и главному оппозиционеру власти Игорю Додону. Уголовное дело против него возбудили 18 мая, поводом стало снятое в 2019 году видео с черным кульком, о содержимом которого до сих пор ходят легенды.