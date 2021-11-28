Умер дизайнер Вирджил Абло

Печальные новости из мира моды: 28 ноября в возрасте 41 года умер дизайнер, основатель бренда Off-White и креативный директор мужской линейки одежды бренда Louis Vuitton Вирджил Абло.
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