GMP-инспекции производителей ветпрепаратов в третьем квартале 2024 года

В обзоре за третий квартал 2024 года представлена информация по инспектированию производителей ветеринарных препаратов на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice, GMP).
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