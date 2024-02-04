Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Посол сказал - Россельхознадзор сделал! Бананы против "металлолома"

Посол сказал - Россельхознадзор сделал! Бананы против "металлолома"

Автор:  КОШКИН Дело Геннадия Онищенко, живёт и процветает! Именно с его лёгкой руки в продукции некоторых особо непочтительных к России стран, стали находить всевозможных наших маленьких помощников.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Горжусь нашим Роспотребнадзором! Работайте братья!
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12 час.
Александр Широков
Молодцы Роспотребнадзор!
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11 час.
Б
Боцман
Надо что бы и дома в России проводили такую работу, не давали народ травить просрочкой, наказывать и не на 500 р а на 500тысяч , а то учат граждан как распознать качественный товар. Кто за это получает зарплату?
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4 мин.

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