Алла Ларионова: «русское чудо»

В 1953 году западная пресса называла её «русским чудом» и «солнцем Венеции». Сам Чарли Чаплин приглашал Аллу Ларионову сниматься в Голливуде, обещая главную роль.
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