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Спички - не игрушка

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  • Елена Иванова
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Россия использует ООН для демонстрации одиночества Запада

Россия использует ООН для демонстрации одиночества Запада

Ещё совсем недавно казалось, что западный блок полностью подчинил себе Организацию Объединённых Наций, все решения Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи носили если не антироссийских, то по меньшей мере неблагоприятный для нас характер.

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