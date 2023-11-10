В основном женат: в Крыму составили демографический мужской портрет

В Крыму составили демографический портрет мужской половины республики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в РК зарегистрировано более 888 тысяч мужчин: на их долю приходится 46,3%.
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