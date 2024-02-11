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АвтоИдеи

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11 февраля 2024 года в регионах России проходят массовые рейды ГИБДД

11 февраля 2024 года в регионах России проходят массовые рейды ГИБДД

﻿﻿11 февраля 2024 года в российском регионе прошла масштабная рейд ГИБДД. В воскресенье, 11 февраля 2024 года, в большинстве регионов России начались рейды ГИБДД, проводящие массовые проверки водителей на дорогах.

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