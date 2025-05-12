Евросоюз заявил о первых контрактах по инвестициям в ВПК Украины

ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро, заявил заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис.
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