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Жалобы европейцев на стоимость газа показывают провал западной политики

Жалобы европейцев на стоимость газа показывают провал западной политики

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен сообщил, что жалобы европейцев на стоимость российского газа, которые президент России Владимир Путин упомянул в комментарии о европейской энергетике, показывают провал политики Запада.

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