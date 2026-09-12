Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен сообщил, что жалобы европейцев на стоимость российского газа, которые президент России Владимир Путин упомянул в комментарии о европейской энергетике, показывают провал политики Запада.
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