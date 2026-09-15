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Грузоперевозки ...

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Как заполнить 31-ю графу ДТ без ошибок при интеграции с «Честным ЗНАКом» 2.0

Как заполнить 31-ю графу ДТ без ошибок при интеграции с «Честным ЗНАКом» 2.0

Интеграция с системой «Честный знак» 2.0 продолжает менять подход к работе с маркированными товарами, особенно в части таможенного оформления.

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