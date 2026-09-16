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Царьград

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ЕС призвал Иран прекратить насилие и смертные казни

ЕС призвал Иран прекратить насилие и смертные казни

Европейский Союз и страны-члены выражают обеспокоенность насилием и смертными казнями в Иране. В свете протестов и гибели Джины Махсы Амини, ЕС поддерживает стремление иранцев к уважению прав и свобод.

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