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Гальченюк о судьях в НХЛ и КХЛ: «Не сказал бы, что есть колоссальная разница. В плей-офф НХЛ много спорных моментов. Все ошибаются – и судьи, и хоккеисты»

30-летний форвард провел более 650 матчей в НХЛ. В прошлом сезоне он играл за СКА, откуда в это межсезонье перешел в «Амур».

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