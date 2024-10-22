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За развалом СССР планировалась вторая фаза. Что спасло Россию? Предателя во власти раскрыл депутат

За развалом СССР планировалась вторая фаза. Что спасло Россию? Предателя во власти раскрыл депутат

Olga Loskutova/Globallookpress За развалом СССР планировалась вторая фаза. Андрей Луговой объяснил, что спасло Россию.

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Комментарии
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Ирина52
Завоз мигрантов в РФ - новая попытка спровоцировать распад России.
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11 час.
Sergiy Che
А может отказ коренного населения РФ плодится так же, как жители бывших республик СССР в Средней Азии и закавказья - это &quot;новая попытка спровоцировать распад России.&quot;?? 😉 Если бы не это, то и завозить никого не было нужды...))  Вон у нас в Дагестане, в Якутии, в Тыве народ плодится активно и там никто на мигрантов не жалуется... 😊
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11 час.
Алексей Тан
То что цель была... это уничтожение РОССИИ... это было понятно и с самого начала.... И Ельцин СВОЮ задачу ВЫПОЛНИЛ!!!... ОН сохранил РОССИЮ!... в оличии от еврее-коммуняк... разных Зюгановых и Фридманов... которые, свою кормушку си-си-си-ре.... просрали!. (отказались).
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10 час.

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