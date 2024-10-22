За развалом СССР планировалась вторая фаза. Что спасло Россию? Предателя во власти раскрыл депутат

Sergiy Che

А может отказ коренного населения РФ плодится так же, как жители бывших республик СССР в Средней Азии и закавказья - это "новая попытка спровоцировать распад России."?? 😉 Если бы не это, то и завозить никого не было нужды...)) Вон у нас в Дагестане, в Якутии, в Тыве народ плодится активно и там никто на мигрантов не жалуется... 😊