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В МВД сообщили, какие отметки ставят в паспорт по желанию

В МВД сообщили, какие отметки ставят в паспорт по желанию

Среди добровольных — штампы о группе крови и резус факторе, ИНН, а также сведения о ранее выданных паспортах В пресс-службе МВД РФ сообщили РИА Новости, что граждане могут добавить в паспорт до шести дополнительных отметок по своему усмотрению.

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