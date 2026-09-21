В МВД сообщили, какие отметки ставят в паспорт по желанию

Среди добровольных — штампы о группе крови и резус факторе, ИНН, а также сведения о ранее выданных паспортах В пресс-службе МВД РФ сообщили РИА Новости, что граждане могут добавить в паспорт до шести дополнительных отметок по своему усмотрению.