РНПК ужесточила условия перестрахования рисков терроризма и диверсий

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обновила условия перестрахования рисков терроризма и диверсий (ТиД), введенные полтора месяца назад, следует из презентации, разосланной участникам рынка и проанализированной «Коммерсантом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI США предложили пе...
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым