Мария Багреева: оборот розничной торговли в Москве вырос на 8,6%

По итогам первого полугодия 2024 года оборот розничной торговле в столице достиг 3,47 трлн рублей, что на 8,6% больше января-июня прошлого года в сопоставимых ценах, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.