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Anthropic ведет переговоры о привлечении $2 млрд

Стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic близок к сделке по привлечению дополнительных $2 млрд, которая приблизит оценку компании к $60 млрд, сообщили источники спустя несколько месяцев после финансирования в размере $4 млрд от Amazon, пишет Reuters.

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