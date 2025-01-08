Anthropic ведет переговоры о привлечении $2 млрд

Стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic близок к сделке по привлечению дополнительных $2 млрд, которая приблизит оценку компании к $60 млрд, сообщили источники спустя несколько месяцев после финансирования в размере $4 млрд от Amazon, пишет Reuters.