Путин: Будущего у Украины нет

Украина не обладает собственной идеологией, промышленностью и деньгами. Все это лишает ее будущего, заявил президент России Владимир Путин на приеме в Кремле, общаясь с военнослужащими, фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.
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