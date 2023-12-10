Путин: Будущего у Украины нет

Украина не обладает собственной идеологией, промышленностью и деньгами. Все это лишает ее будущего, заявил президент России Владимир Путин на приеме в Кремле, общаясь с военнослужащими, фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.