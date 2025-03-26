Американская Киноакадемия не осудила нападение на лауреата «Оскар 2025»

Юваль Абрахам, один из авторов документального фильма «Нет другой земли», получившего премию «Оскар», выразил недовольство тем, что Американская Киноакадемия не отреагировала на нападение на его коллегу, палестинского режиссера-документалиста Хамдана Баллала.
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