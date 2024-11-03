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Русская весна

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Мощное наступление на Курахово: Армия России атакует на десятке участков, прорывая оборону ВСУ (КАРТА)

Мощное наступление на Курахово: Армия России атакует на десятке участков, прорывая оборону ВСУ (КАРТА)

Армия России атакует на десятке участков, прорывая оборону ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает украинский военный аналитик Богдан Мирошников, рисуя новую карту.

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